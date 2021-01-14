Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели итоги кампании по строительству и ремонту дорог в 2020 году, а также обозначили задачи на ближайшее время.На Ямале прошлый год был объявлен Годом дорог. Главными его событиями стали открытие Пуровского моста раньше запланированного срока и запуск круглогодичного проезда по трассе Надым-Салехард.Стоит отметить, что в 2020 году в округе начались работы на 400 километрах региональных и муниципальных трасс. Рабочие приступили к реконструкции участка Коротчаево-Новый Уренгой. Там спрямляют дорогу, меняют покрытие и реконструируют мостовые сооружения. Работы выполнены на 23 километрах.На участках Пурпе-Пуровск и Пуровск-Коротчаево начались работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Завершить их планируется в 2022 году.В муниципалитетах в нормативное состояние привели 76 километров дорог, реконструировали и построили почти 27 километров.По итогам совещания губернатор поручил организовать проверку эффективности выделения субсидий на дорожную деятельность в муниципалитетах, особое внимание обратить на приемку объемов и качества работ.