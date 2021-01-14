Пуровский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в адрес двух местных жителей. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а женщина - по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (пособничество в совершении насильственных действий сексуального характера).По данным следствия, 19-летняя таркосалинка, выполняя просьбу своего 36-летнего знакомого, подыскала для него малолетнюю девочку для вступления в половую связь. В ходе длительных уговоров через переписку в социальной сети, обвиняемая убедила девочку встретиться с мужчиной. После этого преступник изнасиловал ребенка. В результате умышленных преступных действий мужчины, при пособничестве обвиняемой, девочке были причинены моральные страдания и нанесен вред нравственному развитию.В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств их вины. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.