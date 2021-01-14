В Новом Уренгое вынесли приговор в адрес местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека).Происшествие случилось в ночь на 2 сентября 2020 года. Тогда двое братьев употребляли спиртное. Когда количество выпитого превысило все допустимые нормы, родственники начали выяснять отношения. Разгоряченный алкоголем, осужденный жестоко избил потерпевшего, а наутро обнаружил его без признаков жизни.Испугавшись содеянного, мужчина позвонил в скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть.Результаты проведенной судебно-криминалистической экспертизы показали, что погибший скончался от причиненных ему телесных повреждений.Во время следствия преступник находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.На данный момент приговор не вступил в законную силу.