Для жителей Салехарда и Лабытнанги увеличили число рейсов, курсирующих между городами, а также изменили расписание маршрута.-После первой недели работы перевозчиком принято решение об увеличении частоты отправки автобусов в связи с повышенным спросом. На маршруте работает два автобуса марки Мерседес и две Газели, - сообщил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Костогрыз.С понедельника по субботу автобусы совершают 24 рейса. Из города Лабытнанги первый автобус выезжает в 06:40, последний - в 18:00, из окружной столицы первый - в 07:25, последний - в 19:00.По воскресеньям будут выполняться девять рейсов в каждую сторону. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В новогодние праздники между Салехардом и Лабытнанги будут ходит два автобуса. Об этом попросили сами жители (подробнее)