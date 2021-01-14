На Ямале школьники и студенты до 23 лет из малоимущих семей cмогут ежемесячно приобретать единый проездной билет для городского транспорта по льготной цене - 174 рубля.Ранее органах соцзащиты возмещали гражданам расходы на проезд по городу в размере 399,78 рублей. Однако данной суммы часто не хватало на покупку проездного по полной стоимости, поэтому семьям приходилось доплачивать собственные средства.-Теперь ямальцы смогут приобрести льготный проездной билет, разница в стоимости поездок будет компенсирована окружным бюджетом без участия граждан. Нововведение станет актуальным для пяти тысяч детей, которые регулярно передвигаются по городу на общественном транспорте, посещая школу и секции. Отмечу, что мера поддержки коснется тех населенных пунктов, в которых имеется городской транспорт, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.Отметим, что право на приобретение единого проездного билета по льготной цене также имеют 40 категорий граждан: труженики тыла, ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы, пенсионеры, ветераны труда и другие. На бесплатной основе - участники (инвалиды) ВОВ, блокадники, несовершеннолетние узники и дети-сироты.