В Пуровском районе продолжается вакцинация против коронавируса. С начала кампании в Тарко-Слинскую ЦРБ поступило 220 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день им привито 153 человека, 100 из них уже завершили двукратную иммунизацию, получив оба компонента вакцины.-Как показывает наблюдение, добровольцы, прошедшие вакцинацию первыми, чувствуют себя хорошо, у некоторых зарегистрированы кратковременные местные реакции - покраснение в месте укола, повышение температуры, но это допустимо, - отмечает врач-эпидемиолог Наталья Лыгина.Напоминаем, что вакцинация против коронавируса проводится в два этапа. Второй компонент водится через 21 день. Иммунитет формируется через 42 дня после первого введения препарата. К слову, «Гам-КОВИД-Вак» считается эффективным более чем в 95 процентов случаев.Важно учитывать, что вакцинация не отменяет мер предосторожности. После прививки необходимо по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новом Уренгое еще 60 человек привились от коронавируса. Все они чувствуют себя хорошо (подробнее)