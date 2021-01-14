На сезонной автодороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале открыто движение по участку Аксарка - Салемал - Панаевск. Проехать может любой полноприводный транспорт до 15 тонн.-Специалисты обследовали трассу, провели замеры льда на ледовых переправах, оценили состояние проезжей части и проверили наличие сигнальных вех и дорожных знаков. По итогам работы комиссии участок готов к безопасной эксплуатации. На участке Панаевск - Яр-Сале обустройство продолжается, ориентировочно открыть планируем в конце января, - рассказал начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.Отметим, что общая протяженность сезонной дороги 167 километров, из них более 96 процентов проходит по ледовым переправам.Информация о работе региональных зимников:Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) открыт для всех транспортных средств общей массой до 15 тонн.Коротчаево - Красноселькуп закрыт для движения в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, порывы ветра до 14 м/с, метель, плохая видимость).Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, это опасно для жизни. При движении по зимнику необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с дороги и держать дистанцию.Получить оперативную информацию о работе сезонных дорог можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04, а также на интерактивной карте.