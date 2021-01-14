Ямальский департаментом здравоохранения принял решение увеличить перечень вакцинируемых граждан от коронавируса.Теперь прививку могут сделать лица с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, а также лица старше 60 лет. Эти люди больше остальных подвержены тяжелому течению заболевания и имеют повышенный риск развития осложнений.Кроме того, вакцинация стала доступна и работникам служб жизнеобеспечения, волонтерам, военнослужащим и сотрудникам организаций сферы услуг.-Мы получаем много вопросов о возможности привиться от лиц из групп риска. Поэтому уже сейчас мы приняли решение о расширении категорий вакцинируемых. В приоритете лица с хроническими заболеваниями и пожилые. Вакцинация проводится добровольно, она безопасна, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.На сегодняшний жители старше 60 лет могут привиться российской вакциной «Спутник V». Перед процедурой необходимо посетить лечащего врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.Обязательным условием остается ведение дневника самочувствия: вакцинированные обязаны ежедневно фиксировать сведения о состоянии здоровья в личном кабинете на портале «Госуслуги».Записаться на прием можно через колл-центр поликлиники. На вакцинацию потребуется не менее часа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямал поступило еще 1 300 доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ее распределят по медучреждениям (подробнее)