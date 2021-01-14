За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.Авария случилась 13 января на улице Имени Захаренкова в Новом Уренгое. Около 09:25 водитель «Рено», поворачивая на лево, не пропустил автомобиль «ГАЗ», движущийся по главной дороге. В результате столкновения пассажир «Рено», находившийся на заднем сиденье, госпитализирован.Напоминаем, что похожая история произошла и в Губкинском 6 января. В вечернее время автомобиль «ВАЗ», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении водителю «Форда», из-за чего произошло столкновение транспортных средств. В результате происшествия виновник аварии доставлен в больницу.Отметим, что с начала 2021 года на Ямале произошло 156 аварий, в которых четыре человека погибли и восемь получили травмы.