В полицию Надымского района обратилась 44-летняя местная жительница, работающая в одном из градообразующих предприятий. Женщина заявила, что поверила уговорам брокера, вложив более 910 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь.Было установлено, что 26 октября 2020 года потерпевшей позвонил некий мужчина, предложивший хороший заработок на бирже. Согласившись, надымчанка перевела более 11 тысяч рублей на указанные им реквизиты. В течение следующего месяца заявительница периодически общалась с лжеброкером, обещавшим ей гарантированную прибыль. Под его руководством она делала онлайн-переводы на чужие реквизиты, общая сумма которых превысила 910 тысяч рублей.Далее, 3 декабря, незнакомец сообщил заявительнице, что ей необходимо вывести заработанный деньги, при этом надо оплатить 13 процентов, что составляет около 295 тысяч рублей. В свою очередь женщина ответила отказом, сославшись на отсутствие требуемой суммы. После этого лжеброкер перестал выходить на связь, а обеспокоенная сложившейся ситуацией надымчанка обратилась в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется следствие.