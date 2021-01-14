На портале живемнасевере.рф - пополнение. В 2020 году на сайте зарегистрировалось почти 20 тысяч пользователей. Всего к проекту присоединилось более 89 тысяч человек.Напоминаем, что «Живем на Севере» - это проект, реализуется в округе с 2017 года. С помощью портала и мобильного приложения жители могут принять участие в решении вопросов местного значения, предложить свои идеи или выбрать приоритетные направления деятельности.В прошедшем году наибольший интерес к предложению идей и их поддержке проявили жители Лабытнанги и Приуральского района - более 1 300 идей в рамках 160 направлений. Самой обсуждаемой идеей стало граффити ко Дню Победы в Лабытнанги. Также не отставали создание школьного музея в поселке Харп, установка контейнеров для раздельного сбора мусора, велопарковки и территории для выгула собак в Лабытнанги.В голосованиях за проекты благоустройства, в том числе в рамках инициативного бюджетирования (Уютный Ямал), лидировали Губкинский, Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск, Лабытнанги и Надымский район. Было проведено более 330 голосований. Наибольшее число ямальцы отдали за проекты благоустройства Губкинского - около 16 тысяч голосов, среди которых самым популярным стал проект «Теплые остановки».В 2021 году проект продолжит свою работу по обеспечению взаимодействия местной власти и жителей Ямала.