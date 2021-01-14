На Ямале подвели предварительные итоги убойной кампании, которая проходила с октября по декабрь в шести районах округа. В январе она будет продолжена на территории Шурышкарского, Надымского, Тазовского и Ямальского районов.Общий объем заготовки мяса северного оленя в 2020 году составил 2 300 тонн в убойном весе, что на 13 процентов выше показателя предыдущего года. Средний убойный вес одной туши увеличился по сравнению с 2019 годом на 10 процентов и составил 40 килограмм. Доля высококачественного мяса категории «свободная реализация» выросла на 10 процентов и в 2020 году составила 86 процентов от общего объема заготовки.По словам первого заместителя директора окружного департамента АПК Андрея Рубашина, на улучшение качества и количества сдаваемого мяса повлияли региональные меры поддержки оленеводов.Так, цена закупа одного килограмма качественного мяса северного оленя увеличена более чем в 2,5 раза и составляет не менее 450 рублей. За мясо категории «промышленная переработка» - не менее 150 рублей.На убой сдаются идентифицированные олени, прошедшие обязательные ветеринарные и профилактические процедуры. На каждом специализированном убойном комплексе организована ветеринарно-санитарная экспертиза готовой продукции. В совокупности с отлаженным производственным процессом это позволяет получать качественную и безопасную продукцию.