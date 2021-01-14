В четверг, 14 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -20, ночью -29. Ветер 7-13 м/с.Ноябрьск: ясно. Днем -19, ночью -24. Ветер 8-11 м/с.Надым: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -27. Ветер 9-13 м/с.Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -23. Ветер 11-17 м/с.Губкинский: переменная облачность и снег. Днем -17, ночью -25. Ветер 11-15 м/с.Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -24. Ветер 8-15 м/с.Лабытнанги: малооблачно. Днем -19, ночью -29. Ветер 9-15 м/с.Муравленко: ясно. Днем -19, ночью -24. Ветер 9-13 м/с.