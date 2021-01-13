Ямал оказался в числе регион с наименьшим приростом заболеваемости коронавирусом. Информацию об этом сообщил Федеральный оперативный штаб.Согласно приведенным данным, наименьший прирост заболевших отмечен в Тыве - 0,2 процента. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область - 0,3 процента. Замыкают тройку лидеров Магаданская и Кемеровская области, а также Республика Алтай - 0,4 процента.Напоминаем, что на сегодняшний день, 13 января, в регионе зафиксировано 115 заразившихся. Из общего числа болеющих госпитализировано 566 жителей, 48 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался.Кроме того, со вчерашнего дня, 12 января, губернатор Дмитрий Артюхов ввел послабления в режим повышенной готовности. Теперь ямальцам разрешено посещать богослужения и другие религиозные обряды и церемонии. Однако мероприятия будут проводиться со строгим учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.