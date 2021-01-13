Евгений Вэнго, он же молодой графический дизайнер из Салехарда, стал первым получателем микрозайма для самозанятых граждан, разработанный окружным центром «Мой бизнес» в середине декабря 2020 года.Мужчина планирует направить финансы на техническое оснащение своего бизнеса. Он уже приобрел современный мощный компьютер и новый фотоаппарат. Далее в планах - повышение квалификации в 3D-моделировании и приобретение специализированного оборудования для фотосъемки.-Данная мера поддержки не временная, она будет действовать постоянно. Срок работы самозанятого не имеет значения, важна лишь официальная регистрация по налоговому режиму. Самозанятые могут обращаться в центр «Мой бизнес» в течение всего года, в любое время, когда им это удобно, - рассказал управляющий центра Евгений Жирнель.Напоминаем, что кредит предоставляется в сумме от 50 до 500 тысяч рублей по льготной ставке от 4,25 процентов годовых на срок до 3 лет. Займ можно расходовать на погашение арендных платежей, ремонт и приобретение оборудования. Также предусмотрена отсрочка всех платежей на первые три месяца.Получить консультацию можно по телефону: 8 800 350 00 89.