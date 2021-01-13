В Тарко-Сале набирают команду креативных ребят, желающих попробовать себя в одном из самых востребованных интернет-направлений - блогинге. Для этого сотрудники районного молодежного центра «Апельсин» запускают проект «Блогерхаус».Так, 16 января, состоится первая встреча начинающих блогеров, где участники познакомятся с единомышленниками и создателями проекта.В роли наставников выступят сотрудники молодежного центра, в числе которых таркосалинский блогер с аудиторией более 12 тысяч человек Руслан Кононенко и Яна Гребенщикова. Они являются победителями окружного конкурса блогеров «Привет, Ямал!». Также к ним присоединятся Наталья Саломатова, завоевавшая грант районного молодежного форума на развитие страйкбольного клуба, и Александр Кононенко, мастер видеосъемки, обработки и монтажа.Программу проекта наставники разработали сами. На протяжении месяца участники будут оттачивать мастерство в фото и видеосъемке, монтаже и обработке, ораторском искусстве, актерском мастерстве, учиться работе в команде, развивать уверенность в себе.Ожидается, что в «Блогерхаусе» примут участие порядка 30 человек. К проекту еще можно присоединиться - организаторы приглашают всех желающих, старше 7 лет.