Жители Ямала начали новый год с заботы о своем здоровье. Об этом свидетельствует большое число северян, пришедших в Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики уже в первую рабочую неделю.Каждый посетитель смог оценить работу сердца, узнать степень насыщения организма кислородом, уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также измерить внутриглазное давление. Кроме того, диагностика включала консультацию терапевта, психолога и стоматолога.-Мы советуем всем регулярно проходить профилактическое обследование. В период пандемии это особенно важно. Не стоит забывать, что такие заболевания, как артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет утяжеляют течение коронавируса. И чем раньше выявить факторы риска их развития, тем больше шансов сохранить здоровье, - отмечает заместитель главного врача Наталья Половодова.