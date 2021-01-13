В полицию Надымского райна обратился 55-летний местный житель, отдавший мошенникам 400 тысяч рублей.Было установлено, 6 декабря 2020 года он нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже автомобиля стоимостью 1,980 тысяч рублей. Позвонив продавцу и обсудив условия сделки, заявитель перевел на его банковскую карту задаток в размере 50 тысяч рублей, а через несколько дней - еще 350 тысяч рублей. Получив деньги, лжепродавец перестал отвечать на звонки, а обманутый надымчанин обратился за помощью в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».Напоминаем, что в похожую ситуацию попал и житель Салехарда. Мужчина лишился ста тысяч рублей, ожидая предоплаты за свой гараж от потенциальной покупательницы.Сотрудники ОМВД России по Надымскому району предупреждают граждан - будьте бдительны! Планируя онлайн-покупку автомобиля, обращайтесь за консультацией на проверенные сайты автопроизводителей либо совершайте сделку при непосредственной встрече с хозяином машины.