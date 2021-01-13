Пуровский следственный отдел (с дислокацией в с. Красноселькуп) завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством).Инцидент произошел в ночь на 30 августа 2020 года в селе Толька Красноселькупского района. Двое мужчин, один из которых уже имеет судимость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катались в автомобиле по селу. Заметив на улице одинокую женщину, они, применив физическую силу и угрожая убийством, затащили ее в автомобиль, после чего отвезли в квартиру одного из обвиняемых, где совершили изнасилование.В ходе предварительного следствия в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.