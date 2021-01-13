Глава Ноябрьска Андрей Романов собрал совещание, на котором обсудили аварийные ситуации, возникающие на дорогах.-За последние 12 дней в нашем городе произошло три ДТП, в которых пострадали люди. Данная ситуация - тревожная. Вместе с начальником ОМВД Максимом Викторовичем Краморевым обсудили ситуацию на дорогах города, в частности, причины, которые повлекли тяжкие последствия ДТП. План работы составлен. Даны соответствующие поручения, - рассказал градоначальник в своем Telegram-канале.Также он напомнил, что с 1 января Ноябрьск вошел в Единую систему видеонаблюдения ЯНАО. Это 134 видеокамеры высокого разрешения, выведенные на единый пульт ЕДДС. Благодаря этому удалось увеличить видимость дорожно-транспортной сети.-Теперь въезд в город и перекрестки центральных улиц находятся под круглосуточным наблюдением, что позволяет в онлайн-режиме следить за безопасностью на дорогах, состоянием покрытия и контролировать уборку снега. При возникновении ДТП сразу же оповещаются все ответственные структуры, - сообщил Алексей Романов.