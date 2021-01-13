В новогодние выходные в адрес администрации и главы Салехарда Алексея Титовского поступило более 120 обращений от жителей города, все они были из соцсетей. Основная тема - коммунальные инциденты, произошедшие из-за низкой температуры. Так, 23 сообщения касались теплоснабжения, в 35 речь шла о сбоях системы водоотведения, а в 63 сообщалось о проблемах с водопроводом.Каждое обращение фиксировалось и отрабатывалось в индивидуальном порядке. Мониторинг социальных сетей дал возможность незамедлительно реагировать на сообщения, а совместная и слаженная работа всех коммунальных служб города и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации позволила избежать серьезных аварий.- Всего с 28 декабря по 9 января в адрес управляющих компаний и АО «Салехардэнерго» поступило порядка 900 обращений, на сегодняшний день заявки выполнены, коммунальщики работают в штатном режиме. В управлении продлено дежурство ответственных лиц по контролю за работой управляющих компаний, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Кучер.