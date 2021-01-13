В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.В ходе проверки было установлено, что в мае 2019 года женщина увидела в одной из соцсетей объявление о дополнительном заработке. Заполнив анкету, северянка указала свои персональные данные и номер телефона. После этого ей стали звонить неизвестные, которые представлялись менеджерами брокерской компании. Поверив аферистам, ноябрянка стала пополнять счет, открытый для нее в брокерской компании.В понедельник, 11 января, заявительнице позвонила некая женщина, которая сообщила, что может помочь вывести денежные средства, вложенные в 2019 году. Согласившись со звонившей и выполнив ее указания, а именно скачав необходимую программу и продиктовав код для соединения удаленного доступа, со счета ноябрянки произошло списание 61 тысячи рублей.Поняв, что ее обманывают, женщина обратилась в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Наказание за это - лишение свободы сроком до шести лет.