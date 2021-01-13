В Новом Уренгое задержан ранее судимый житель ближнего зарубежья 1991 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у него обнаружили десять свертков с порошкообразным веществом, а в его телефоне хранилась информация о тайниках-закладках.Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения общей массой 6,39 грамм. Данное вещество мужчина намеревался сбыть на территории города наркозависимым гражданам.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. г, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас он находится под стражей.Напоминаем, что недавно в Москве задержали четвертого участника наркогруппировки, промышлявшей на Ямале. При досмотре у него обнаружили два килограмма запрещенных веществ, спрятанные в фильтры для воды.