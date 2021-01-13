Тарко-Салинская ЦРБ возобновила платное тестирования населения на COVID-19.Забор мазков производится без предварительной записи в процедурном кабинете на первом этаже поликлиники. В рабочие дни пациентов принимают с 16:00до 18:00, а в субботу с 9:00 до 12:00.Стоимость анализа - 2 165 рублей, оплата производится в кассе поликлиники.Для организации коллективного тестирования работников предприятий и организаций необходимо заранее позвонить старшей медицинской сестре поликлиники Ефановой Зинаиде Камболатовне: 8(982) 961-35-64.Учитывая возможности лаборатории и объем обязательных исследований, на платной основе будет проводиться не более 30 анализов ежедневно. Срок выполнения займет 48 часов.О готовности результата жителям сообщат по телефону колл-центра: 8(34997) 2-89-09 или 122.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Тарко-Салинской ЦРБ возобновилось проведение плановой медицинской помощи. В том числе профилактических осмотров и диспансеризации (подробнее)