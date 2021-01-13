Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.За прошедшую неделю, с 4 по 10 января , зарегистрировано 13 подобных преступления, ущерб от которых превысил 1,6 миллиона рублей.Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.Очередной жертвой мошенников стала жительница Надыма, которой позвонили мошенники, преложившие заработать на бирже. В ходе телефонных разговоров преступники убедили потерпевшую без риска инвестировать деньги, в результате чего пострадавшая перевела на их счет более 900 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.