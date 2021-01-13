В Новый Уренгой поступило еще 90 доз отечественной вакцины гам-КОВИД-вак. Она считается эффективной более чем в 95 процентах случаев.Вчера, 12 января, начался очередной этап иммунизации, в итоге было привито 60 человек. В основном это врачи, педагоги, сотрудники администрации города, силовики и пенсионеры - возрастные ограничения сняты, теперь прививку могут ставить и люди старше 60 лет. Все они получили первую дозу препарата, на 21-й день необходима ревакцинация, в течение еще 21 дня вырабатывается иммунитет.Напоминаем, что первая группа добровольцев, в числе которых главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников, была привита в декабре, ближе к концу января, после сдачи соответствующих анализов, можно будет получить исчерпывающую информацию о формировании иммунитета. Стоит отметить, добровольцы, прошедшие вакцинацию первыми, чувствуют себя хорошо.-Не было никакого недомогания. Я продолжал работать и после первой прививки, и после второй. Аппетит, сон, настроение, самочувствие - все в норме. Слышал, что у кого-то немного воспалялось место инъекции, у кого-то в течение первых суток наблюдалось незначительное повышение температуры, но это крайне редкие жалобы. В целом прививка переносится легко, - делится ощущениями Кирилл Трапезников.Такого же мнения придерживается заместитель главного врача по поликлинической работе Алексей Василенков. Он же является ответственным за вакцинацию в Новом Уренгое, и делающий выводы на основании данных, полученных от 85 участников первой прививочной кампании.-Все они чувствуют себя хорошо и рассчитывают на эффективность российского препарата. С каждым из них сначала беседует терапевт, затем осматривает пациента - вакцинация проходит под строгим контролем врачей, - рассказал специалист.В ближайшее время на Ямал поступит новая партия гам-КОВИД-вака.