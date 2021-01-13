На Ямале закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта. Это связано с плохими погодными условиями. Сейчас в том районе бушует метель и плохая видимость, также порывистый ветер до 14 м/с.Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04 или с помощью интерактивной карты.Также напоминаем, что на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышен тоннаж. Теперь ее грузоподъемность для колесного транспорта составляет до 25 тонн, для гусеничных - до 40 тонн, для перевозящих взрывоопасные вещества - до 30 тонн.-На переправе работают две полосы, еще одна - временно закрыта, на ней работает спецтехника: намораживается лед, проводятся ремонтно-восстановительные работы, - сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.Работы по увеличению тоннажа продолжаются.