Впереди ямальцев ожидают еще несколько месяцев зимы, которые зачастую сопровождаются метелями и морозами, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на зимних автодорогах.Как следует подготовиться к экстремальной поездке по зимнику и что делать, оказавшись на дороге в сложной ситуации? Советы дали специалисты МЧС России по ЯНАО.1. Перед выездом необходимо узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Если он окажется неблагоприятным, то лучше остаться дома.2. Проверьте машину. Устранить необходимо даже незначительные поломки.3. Обязательно предупредить своих знакомых и родственников. Сообщите, в какой населенный пункт предстоит поездка, ориентировочное время прибытия и сам маршрут.4. Возьмите теплую одежду. Часто люди выезжают на автозимник в легкой одежде, тем самым подвергая себя опасности, ведь если автомобиль заглохнет, вероятность замерзнуть очень велика. Не лишним будет и термос с чаем или кофе. Обязательно возьмите спички или зажигалку, а также сухое горючее.5. Перед отправлением нужно полностью зарядить свой телефон и взять портативное зарядное устройство. Идеальный вариант, конечно же, иметь спутниковый телефон.6. В машине обязательно должна быть лопата, запас бензина и трос, причем трос должен быть достаточно крепкий, чтобы вас могли вытащить из снежного заноса. Если автомобиль застрял, наденьте теплую одежду, попробуйте откопать машину и выехать самостоятельно. Если автомобиль сломался, то необходимо находиться внутри и как можно меньше открывать двери, чтобы не выходил теплый воздух, ни в коем случае нельзя далеко отходить, иначе вас сложнее будет найти.И помните, насколько серьезнее граждане будут относиться к своей безопасности, тем меньше будут попадать в чрезвычайные ситуации!