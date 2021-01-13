В Тазовском районе подвели итоги работы в праздничные и выходные дни. Напоминаем, что этот период сопровождался экстремально низкими температурами, поэтому под особым контролем были объекты жизнеобеспечения и выполнение заявок от жителей и предприятий.-Звонков в управляющую компанию поступало много. Сообщения приходили и ко мне в директ - оперативно реагировал и контролировал каждую ситуацию. Специалисты ресурсоснабжающей организации и управляющей компании дежурили круглосуточно - за период экстремально низких температур поступило почти 900 заявок. Здоровье и покой тазовчан оберегали медики, сотрудники полиции, спасатели, дорожные службы, казаки, - сообщил Василий Паршаков.Кроме того, специалисты социальной защиты, медработники, члены комиссии по делам несовершеннолетних и волонтеры ежедневно обходили и обзванивали семьи с детьми и пожилых граждан, требующих особого внимания.Благодаря слаженной работе всех структур, глав администраций поселений и профильных специалистов объекты ЖКХ отработали весь период в штатном режиме, обошлось без крупных происшествий, пожаров и дорожно-транспортных аварий с пострадавшими.