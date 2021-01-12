Сотрудники ноябрьского отдела Росгвардии задержали местную жительницу, находившуюся в федеральном розыске. Изначально гражданка привлекла к себе внимание, блуждая в районе жилых домов на улице Высоцкого в алкогольном опьянении.При установлении личности, а также проверки информационной базы данных, стало известно, что дама разыскивается на федеральном уровне по подозрению в совершении кражи. На протяжение трех месяцев она благополучно скрывалась от стражей правопорядка.Ноябрянка была задержана сотрудниками Росгвардии и передана полицейским для дальнейшего разбирательства.Напоминаем, что в декабре сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в поножовщине, а также оказали доврачебную помощь местному жителю, получившему ранение.