В ямальском департаменте внешних связей создали раскраску, которая знакомит детей дошкольного и младшего школьного возраста с Арктическим регионом.Изюминкой издания стало использование технологии AR. Через приложение, установленное на смартфоне, можно «включить» и «оживить» текст, увидеть трехмерные объекты. Благодаря этому процесс познания становится настоящим увлекательным путешествием.Творческие альбомы планируют использовать в качестве презентационного материала для детей соотечественников, в целях вовлечения семей в программу по добровольному переселению в Российскую Федерацию, в частности на Ямал.При помощи раскраски ребенок узнает о традициях коренных народов, познакомится с природой, растительным и животным миром севера. Также альбом поможет малышу пополнить словарный запас и развить мелкую моторику. Разнообразные познавательные материалы тренируют умения наблюдать, анализировать, искать ассоциативные связи между предметами и их изображениями, что, в свою очередь, формирует логическое и образное мышление.Первую партию творческих альбомов отправят в Армению, где будет организована презентация региональной программы переселения.-Во время презентаций мы знакомим потенциальных переселенцев с климатическими, социально-экономическими особенностями нашего края. Традиционно информационные материалы ориентированы на взрослых, но к нам переезжают семьи, где есть дети. Чтобы их заинтересовать и были разработаны эти раскраски. Там в игровой форме ребята соотечественников еще до переезда узнают об основных достопримечательностях, флоре и фауне, полезных ископаемых Ямала. Надеемся, что наша разработка подарит много приятных минут в кругу семьи и сделает переезд в суровый край ожидаемым событием для малышей», - рассказала заместитель директора департамента внешних связей Евгения Барышникова.Напоминаем, что округ принимает участие в реализации программы по переселению соотечественников с 2012 года. Основной задачей является привлечение в регион квалифицированных специалистов. Сегодня в автономном округе проживает 2 337 переселенцев, 70 процентов из которых имеют высшее образование. Соотечественники работают в сферах культуры, образования, медицины, финансов и торговли, добычи полезных ископаемых, строительстве и других.