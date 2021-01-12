В Салехарде стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года. Первый предмет, который сдадут ребята - французский язык. Отстаивать честь города предстоит ученице 11 класса школы №1 Донцовой Марине.Девушка является победителем муниципального этапа олимпиады, который проходил в ноябре-декабре 2020 года. Сегодня, 12 января, она справилась с лексико-грамматическим тестом и конкурсом письменной речи, а также выполнила задания на понимание устного текста и письменной речи. Завтра - конкурс устной речи.Наибольшее количество участников заявлено по литературе - 6 и обществознанию - 5. На этой неделе также пройдут олимпиады по литературе, русскому языку и информатике. На каждый предмет отводится 1-3 дня.Всего до конца февраля 38 обучающихся 9-11 классов из числа участников муниципального этапа олимпиады этого учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа предыдущего года, продолжающие обучение в школе, проверят себя по 18 общеобразовательным предметам.Победители регионального этапа пройдут в финал, который ориентировочно состоится в марте-апреле.