В ямальских соцсетях появились фото с гневными комментариями. Люди жаловались на «мерзлотник» в палате инфекционного отделения, расположенного в микрорайоне Обской города Лабытнанги. Позже выяснилось, что они не имеют никакого отношения к городской больнице. Об этом рассказали в депздраве ЯНАО.Также специалисты отметили, что инфекционное отделение, действительно, располагается в ветхом здании, но в 2019 году там провели ремонт и утеплили полы. Однако из-за экстремальных морозов, которые стояли на Ямале длительное время, температура в помещении снизилась.-В кратчайшие сроки в палатах были установлены обогреватели, обеспечена комфортная температура. Сейчас температурный режим в больнице соответствует норме, это 23-25 градусов, - рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.Также в ведомстве сообщили, что рассматривается вопрос строительства нового инфекционного отделения в структуре Лабытнангской больницы.