На Ямале подведены итоги осеннего призыва на военную службу в условиях распространения коронавируса.Как рассказал окружной военный комиссар Михаил Торовин, благодаря организации барьерного контроля, а также тестированию на призывных и сборном пунктах, не было допущено вспышек заболевания. Также ни один из юношей не отправился в армию, являясь зараженным.Для этого военные комиссариаты муниципальных образований взаимодействовали с органами местного самоуправления, внутренних дел и учреждениями здравоохранения. Они проводили работу по тщательной подготовке и проведению призыва граждан. Также во всех городах и районах были проведены Дни призывника. Отправки воинских команд с окружного сборного пункта в Ноябрьске осуществлялись в отдельных вагонах, арендованных Минобороны РФВ итоге установленные нормы призыва граждан на военную службу для Ямало-Ненецкого автономного округа в ноябре-декабре 2020 года выполнены в полном объеме.География службы ямальцев обширна: от Санкт-Петербурга до Севастополя и Новороссийска. Юноши пополнили ряды всех видов и родов Вооруженных Сил, а также Росгвардии. Некоторые отправились служить и на подшефные корабли военно-морского флота, дислоцированные в Севастополе (большой десантный корабль «Ямал»), Санкт-Петербуре (малый противолодочный корабль «Уренгой») и Новороссийске (минный тральщик «Железняков»).