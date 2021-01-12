Пуровские полицейские задержали грузовой автомобиль, выехавший за пределы Тарко-Сале. В его кузове находились обрезки металлических труб различного диаметра. Документов на перевозимый груз у водителя не было.В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что данные металлические трубы принадлежат одному из муниципальных казенных учреждений района. Ранее они были похищены двумя жителями Тарко-Сале для последующей сдачи в пункт металла. Общая стоимость похищенного составляла сто тысяч рублей.Украденное имущество полицейские изъяли, а в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».В отношении преступников, неработающих и ранее судимых, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.