В Новом Уренгое отремонтируют детскую поликлинику на улице Интернациональная. Изменения коснутся всего здания - внутри и снаружи. Кроме того, планируется модернизировать процесс оказания медицинских услуг.Для этого будет организована открытая регистратура, она упрощает процесс записи на прием к врачу, позволяет избежать очередей и повысить уровень комфорта пациентов. К слову о комфорте - в обновленной поликлинике будет организована современная игровая зона, детский уголок, способный удовлетворить самые взыскательные вкусы юных пациентов.Напоминаем, что ремонтные работы в здании начались осенью прошлого года: строители утеплили и обновили фасад, отремонтировали подвал. Сейчас им предстоит реконструировать устаревшую систему вентиляции, устранить предписания государственного пожарного надзора, привести в порядок кабинеты, холлы и обновить интерьер.По приблизительным подсчетам, работы продлятся несколько месяцев. Все это время прием пациентов будет осуществляться в отделении восстановительной медицины по адресу: микрорайон Оптимистов 4/3.