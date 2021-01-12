В Муравленко задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного, а также его автомобиля, в ходе которого в кармане куртки и на заднем сидении машины было обнаружено вещество темного цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком, массой около 94 грамм.Также было установлено, что наркотики мужчина приобрел для себя, сделав заказ 21 октября через мобильный телефон у некоего лица, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. В тот же день гражданин, используя платежную систему, перевел за товар 100 тысяч рублей, после чего забрал сверток, который и был обнаружен сотрудниками.В отношении северянина возбудили уголовное дело, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».29 декабря в законную силу вступил приговор суда, согласно которому мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также он обязан оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.