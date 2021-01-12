В Губкинском, между 5-й школой и «Нефтяником», появился первый проекционный пешеходный переход. Новинку уже успели оценить пешеходы, световой аналог оказался куда ярче и заметнее обычной зебры.-Из-за обильных осадков не всегда видно пешеходный переход, поэтому мы экспериментально поставили светодиодные проекторы на зебру. Согласовали все действия с ГИБДД - нашу идею поддержали. Сейчас посмотрим, понаблюдаем, эффективно это или нет, как отреагируют наши жители, усилилась ли безопасность дорожного движения. При положительном результате в дальнейшем оснастим все светофоры этой технологией, - рассказал Андрей Гаранин.Сотрудники ГИБДД тоже одобрили нововведение. По их словам, данная технология здесь очень кстати, ведь в городе этот переход один из самых востребованных, причем детьми.-Это достаточно оживленный участок дороги, центр города, плюс здесь размещены социальные объекты: школа, ДК «Нефтяник», спортивная школа «Олимп» - поэтому интеллектуальная зебра обеспечит большую безопасность для пешеходов при переходе проезжей части, - комментирует инспектор Екатерина Капчукова.Обустройство проекционного пешеходного перехода решает одну из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в темное время суток..