Тазовский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия).Происшествие случилось 11 ноября в поселке Тазовский. Ранним утром 17-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал в помещении банка на двух местных жителей. Угрожая ножом, физическим насилием и причинением вреда здоровью, он забрал мобильные телефоны и деньги, тем самым причинив ущерб на 35 тысяч рублей.В ходе предварительного следствия юноша раскаялся в совершенном преступлении, добровольно возместив потерпевшим причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.