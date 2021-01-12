В Харпскую участковую больницу поступила новая партия кислородных концентраторов. Спонсорскую помощь для приобретения необходимой медицинской техники оказал Челябинский Электрометаллургический комбинат, филиал которого работает на территории Приуральского района.Всего было поставлено восемь кислородных концентраторов, ранее в больнице имелось только четыре. Оборудование будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом.Для пациентов с дыхательной недостаточностью полученные кислородные концентраторы - единственная возможность дышать и при этом находиться в обычной палате, а не в реанимации. Это важно не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. От окружающей обстановки зависит комфортность пребывания в больничных стенах, настрой человека и скорость выздоровления.По словам главного врача Аксарковской районной больницы Владимира Баннова, сейчас обстановка с коронавирусом в районе стабилизировалась. Чтобы сохранить положительную тенденцию, необходимо по-прежнему соблюдать все правила безопасности и начать всеобщую вакцинацию. Первые прививки получат медицинские работники и коллективы образовательных учреждений. Ожидается, что это произойдет уже в январе.