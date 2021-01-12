На Ямал поступило еще 1 300 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» для вакцинации от коронавируса. В ближайшее время его распределят по медучреждениям.-В округе отработана логистическая и холодовая цепочка поставки вакцины по муниципалитетам. За весь период на Ямал поступило 2 742 дозы отечественного препарата. В первом квартале текущего года ожидается поступление второй зарегистрированной российской вакцины «ЭпиВакКорона». По мере увеличения доступных вакцин и объемов партий у людей появится возможность выбрать, какой из них сделать прививку», - поясняет главный врач Ямальского СПИД-Центра Людмила Волова.Отметим, что с начала прививочной кампании вакцину получили 1 100 ямальцев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента. Все они чувствуют себя хорошо.Сейчас прививку могут сделать работники сферы здравоохранения, образования и соцслужб. По мере поступления препарата список категорий граждан будет расширяться.На сегодняшний день в регионе отмечается незначительное снижение новых случаев заболевания. На данный момент занято 587 коек в медучреждениях .