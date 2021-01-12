В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1984 года рождения, лишившийся денег при покупке игровой приставки.Как рассказал потерпевший, технику он решил купить в интернете. Найдя нужный товар на одном из сайтов, мужчина связался с администратором, чтобы договориться о сделке. В свою очередь лжепродавец пояснил, что необходимо внести полную оплату заказа в размере 24 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, северянин перевел данную сумму на счет злоумышленника, после чего с ним перестали выходить на связь.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы до двух лет.Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, а также совершать покупки в интернете только с проверенных сайтов.