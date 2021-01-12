Жители Салехарда еще могут успеть принять участие в конкурсе «Город, в котором мы живем». До 20 января жители могут делиться фотографиями с интересными и любимыми местами. В это время конкурсная комиссия отберет пять лучших фотографий по каждой из трех номинаций.Фотографии можно размещать в фотоальбоме в аккаунте Администрации города в соцсети «ВКонтакте» с обязательной отметкой геолокации. Также в описании к фотографии в личном сообщении необходимо указать:- название фото;- номинацию, по которой она направляется;- контакты (ФИО, адрес электронной почты, телефон).Работы принимаются в номинациях: «Виды Салехарда», «Новогодний Салехард» и «Многонациональный Салехард». В каждой из них победитель сможет получить ценный приз: телевизор, электрогриль или хлебопечь.Принять участие могут горожане, достигшие 18-летнего возраста.Отметим, что работы, отобранные конкурсной комиссией, будут размещены для проведения открытого интерактивного голосования на информационном ресурсе «Живем на Севере» и в аккаунте Администрации города в соцсети «ВКонтакте» с 20 января по 10 февраля. Подведение итогов фотоконкурса - с 11 февраля по 14 февраля.