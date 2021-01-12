Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 11 января.Теперь жителям округа разрешено посещать богослужения и другие религиозные обряды и церемонии. Однако мероприятия будут проводиться со строгим учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Напоминаем, что режим повышенной готовности на Ямале продлится до 15 января. Распоряжение об этом было подписано еще в конце ноября 2020 года.Кроме того, ежедневное число заболевших коронавирусом продолжает держаться на одном уровне. Так, по состоянию на 11 января в регионе зафиксировано 124 случая. Общее число заразившихся с начала периода - 33 720 человек.Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь.