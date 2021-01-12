За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек погиб, а двое получили травмы.Трагическая авария случилась 11 января на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог проезда 3 - проезда 14 промзоны Ноябрьска. Около 21:00 водитель «Kia», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль «Audi», двигавшийся по главной трассе. В результате столкновения пассажир «Kia», находившийся на переднем сиденье, погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир, находившийся на заднем сиденье, госпитализированы.Напоминаем, что 10 января случилась еще одна трагическая авария. Автомобиль «Мазда» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ман». Удар оказался такой силы, что водитель легковушки погиб на месте, а от самой машины осталась только груда железа.Отметим, что с начала 2021 года на региональных дорогах произошло 112 ДТП, в которых четыре человека погибли и семь травмированы.