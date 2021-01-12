Следственный отдел Ямальского района возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Все началось с того, что 3 января в одном из балков, расположенном в селе Сеяха, обнаружили тело местной жительницы 1979 года рождения с огнестрельным ранением.В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что накануне женщина распивала алкоголь с 46-летним хозяином балка, далее между ними возник конфликт, ставший причиной трагедии. Мужчина выстрелил в гостью из хранящегося у него обреза, а после - сообщил об обнаружении тела участковому. Изначально обвиняемый настаивал на том, что к убийству женщины он не имеет никого отношения, а в момент происшествия его не было поблизости.В настоящее время следствием собраны доказательства его причастности к убийству, в связи с чем решается вопрос об избрании к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.