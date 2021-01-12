На ледовои переправе между Салехардом и Лабытнанги повышен тоннаж. Теперь ее грузоподъемность для колесного транспорта составляет до 25 тонн, для гусеничных - до 40 тонн, для перевозящих взрывоопасные вещества - до 30 тонн.-На переправе работают две полосы, еще одна - временно закрыта, на ней работает спецтехника: намораживается лед, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Гусеничная техника, а также транспортные средства, перевозящие взрывоопасные вещества, выезжают на полосу в одиночном порядке. Работы по увеличению тоннажа продолжаются, в ближайшее время планируем поднять до 30 тонн», - сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.Получить оперативную информацию о работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также есть возможность следить за ситуацией на зимнике при помощи онлаи н-камер, расположенных на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.