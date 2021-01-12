В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1980 года рождения, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что женщина заполнила на одном из сайтов заявку для получения кредита. Через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что кредит одобрен, однако для получения денег необходимо внести оплату за страхование, комиссию, а также за услуги курьера. Не заподозрив обмана, северянка перевела на счет, указанный злоумышленником, более 74 тысяч рублей. После этого с ней перестали выходить на связь.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание а это - лишение свободы до пяти лет.Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не подавать онлайн-заявки для получения кредита на непроверенных сайтах и не переводить деньги неизвестным лицам.