Во вторник, 12 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -16, ночью -20. Ветер 4-8 м/с.Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем -27, ночью -21. Ветер 5-8 м/с.Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 6-8 м/с.Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -11. Ветер 7-9 м/с.Губкинский: пасмурно и снег. Днем -17 ночью -15. Ветер 7-9 м/с.Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 4-7 м/с.Лабытнанги: переменная облачность, утром- снег. Днем -16, ночью -18. Ветер 7-10 м/с.Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -23, ночью -21. Ветер 6-9 м/с.