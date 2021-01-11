В 2020 году библиотечная система Муравленко одержала очередную победу. Коллектив стал серебряным призером Всероссийского конкурса «Золотая полка» в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки».На сегодняшний день учреждения сочетают в себе привлекательный дизайн, современное оборудование и, конечно же, разнообразный книжный фонд, рассчитанный на посетителей любых возрастов и предпочтений.Жюри конкурса отметили муравленковскую библиотечную систему за внимание к читателям, активное продвижение фонда в социальных сетях, а также разнообразные источники комплектования.Скоро в библиотеках станет еще больше новой литературы. Один из призов - 50 топовых книг от партнеров конкурса. Приходите в наши библиотеки за новыми впечатлениями и знаниями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Губкинская библиотека получила премию «Событие года». Ее вручают за лучший творческий проект, отличающийся новизной и оригинальностью (подробнее)